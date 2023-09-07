الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تتحدث من خلال الصحف الاجنبية عن قدرات مصر الهائلة

مصر واليابان
مصر واليابان

أشادت اليابان بقدرات مصر البشرية الهائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

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نادر الخبيري: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان يستهدف تعزيز العلاقات

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وزير خارجية اليابان يبدي انبهاره بعبقرية بناء الأهرامات

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يو كيكو، في تصريح صحفي أمس، أن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر التي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة.

وأشارت إلى أن الشركات اليابانية بشكل عام تسعى للاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح السياسات الضريبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتي لا توجد بها تعقيدات بيروقراطية.

وأكدت أوكانو أن بلادها ترغب في زيادة وتعميق العمل المشترك في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، وقطاع الطاقة، وكذلك التعليم.

كما علقت على المباحثات بين وزير الخارجية الياباني ونظيره المصري، مؤكدة أن الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول السلام في الشرق الأوسط، والوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك السودان، إلى جانب القضايا المطروحة على الساحة الدولية .

كما تطرقت أوكانو إلى الاجتماع الثلاثي والمشاورات الثلاثية على مستوى الوزراء بين اليابان ومصر والأردن بشأن الشرق الأوسط، حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث على الجهود الإقليمية الثلاثية بين اليابان ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق من أجل تحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفقت وجهات النظر على توسيع قاعدة التعاون لتشمل المزيد من الدول والمجالات.

 

رفع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وأكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًّا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر إبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

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