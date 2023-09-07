اليابان تُطلق بنجاح صاروخاً يحمل مركبة لاستكشاف القمر

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، عن نجاحها في إطلاق مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر، والتي يسعى برنامج طوكيو للفضاء من خلالها، إلى تخطي سلسلة الإخفاقات التي مُني بها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي.

وفي وقت مبكر صباحا، أقلع الصاروخ "اتش-آي آي ايه" من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملا المركبة التي من المقرر أن تهبط على سطح القمر في مطلع 2024. تابع الحدث 35 ألف شخص عبر الإنترنت، فيما علت الصيحات والتصفيق مركز التحكم بالمهمة الفضائية.

وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له. والصاروخ من تصنيع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وهي التي تولت أيضا عملية الإطلاق.

ويحمل الصاروخ مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية يطلق عليها اسم (مون سنايبر) “قناص القمر” بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط.

ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل.

وأصبحت الهند قبل أسبوعين الدولة الرابعة التي تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على القمر من خلال مهمتها تشاندرايان-3 إلى القطب الجنوبي للقمر.

وفشلت محاولتان سابقتان لليابان للهبوط على سطح القمر العام الماضي.

وباتت الهند في أواخر أغسطس، رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، وتحديدا قرب قطبه الجنوبي الذي لا يزال غير مستكشف لحد كبير، في إنجاز تاريخي لبرنامجها الفضائي المنخفض الكلفة.

وفشلت اليابان مرتين في ذلك، حيث سعت قبل عام لإنزال مركبة "أوموتيناشي" على متن مهمة "أرتيميس 1" التابعة لوكالة ناسا، لكن فقد الاتصال مع المركبة. وفي أبريل، فشلت شركة "آي-سبيس" اليابانية الناشئة في محاولة طموحة لتصبح أول شركة تهبط على القمر، بعدما فقدت الاتصال مع مركبتها بعدما قالت إنه كان "هبوطا قاسيا".

وسبق لليابان أن عرفت حصتها من الخيبات في مجال المهمات الفضائية. فإلى جانب فشلها في إرسال مركبتين سابقتين إلى القمر، عانت طوكيو من فشل عمليات إطلاق الصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية، خصوصا إقلاع صاروخ "اتش 3" في مارس و"إبسيلون-6" العامل بالوقود الصلب في أكتوبر.

وفي يوليو، انفجر محرك صاروخ "إبسيلون اس"، وهو نموذج مطوّر من صاروخ "إبسيلون-6"، بعد أقل من دقيقة على تشغيله.

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