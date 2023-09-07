سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا وثباتاً على آخر معدل وقيمة سعرية شهدها الأخضر صباح اليوم، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء نحو 30.84 جنيه، وللبيع 30.93 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار للشراء نحو 30.84 جنيه، وللبيع 30.93 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار للشراء 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار للشراء نحو 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك «CIB»

بينما سجل سعر الدولار للشراء 30.85 جنيه، وللبيع نحو 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك «HSBC» اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

وسجل سعر الدولار للشراء نحو 30.85 جنيه، وسجل للبيع 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار للشراء محو 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار للشراء نحو 30.90 جنيه وللبيع نحجو 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار للشراء نحو 30.85 جنيه وللبيع نحو 30.95 جنيه.