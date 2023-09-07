أسعار الذهب اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات بمحال الصاغة

سعر الذهب.. لم يتغير سعر الذهب عن أخر سعر له صباح اليوم الخميس على مستوى كافة الاعيرة، حيث استقر سعر المعدن الاصفر اليوم عند آخر تحديث سجله بختام تعاملات أمس، والذي سجل خلاله عيار 21 ارتفاعًا بـ5 جنيهات، وصعد سعر الجنيه الذهب في مصر 40 جنيهًا، كما ارتفع سعر الذهب عيار 18، وسعر الذهب عيار 24.

وعالميًا، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية؛ ليستقر عند 1918.14 دولار للأونصة، ويحوم سعر الذهب عالميًا قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس الماضي، والذي سجله في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1942.30 دولارا.

وتحركت أسعار الذهب عالميًا قرب أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

الذهب

سعر الذهب عيار 24

2520 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

2205 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

1890 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب في مصر

17640 جنيهًا