3 % من الأطفال يعانون من الاكتئاب (شاهد)

‏قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن كل مرحلة عمرية لها مشاكل نفسية فمثلا الأطفال حوالي 3% منهم يعانون من الاكتئاب.

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وأشار “هندي” خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc" اليوم الخميس، أن الإحصائيات العالمية كشفت أن بين كل 4 أفراد، هناك فرد يعاني من اضطرابات نفسية وذلك على مستوى العالم، وهي نفس الإحصائيات في وزارة الصحة.

اضطراب نفسي

وذكر استشاري الطب النفسي، أن المصريين والعرب تظهر عليهم أعراض جسدية عند حدوث اضطراب نفسي لأن المصريين والعرب عاطفيين بشكل أكبر لذلك دائما يكون الاضطراب النفسي مصحوب بأعراض جسدية.

49500 شخص انتحروا العام الماضي في أمريكا

جدير بالذكر أن أمريكا أعلنت أن قرابة 49500 شخص انتحروا العام الماضي في البلاد، وهي الأعلى على الإطلاق، مع تحذيرات من أنها مدفوعة بمعدلات الاكتئاب، أو محدودية خدمات الصحة العقلية.

وتقول "المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار"، إن الدافع الرئيسي أيضًا هو التوافر المتزايد للأسلحة.

وفي السياق، قالت كريستينا ويلبر، وهي امرأة من فلوريدا، تبلغ من العمر 45 عامًا، أطلق ابنها النار على نفسه العام الماضي، "هناك خطب ما.. ما كان يجب أن يموت ابني.. أعلم أن الأمر معقد.. ولكن يجب أن نكون قادرين على القيام بشيء ما. شيء لا نقوم به. لأن كل ما نقوم به الآن لا يساعد".

يشار إلى أن حالات الانتحار لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، تزايدت بنحو 1 بالمائة.

بدورها، ترى جيل هاركافي فريدمان، نائبة رئيس الأبحاث في "المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار"، أن الدافع الرئيسي هو التوافر المتزايد للأسلحة، وقالت "لا أعرف ما إذا كان بإمكان المرء التحدث عن الانتحار دون الحديث عن الأسلحة النارية".

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لم تقم بعد بحساب معدل الانتحار لهذا العام. ولكن البيانات المتاحة تشير إلى أن حالات الانتحار أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة من أي وقت مضى منذ بداية الحرب العالمية الثانية.