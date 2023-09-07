تصدرت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، اليوم الخميس، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (السكرتارية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية.

التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

ونوهت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن هناك عدد التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

الإدارة المكتبية.

إدارة المستشفيات.

تخصصات السكرتارية أو ما يعادلهم.

شروط وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أوضحت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أنه يجب على المتقدم على الوظائف الشاغرة، أن يتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى (الدبلوم، البكالوريوس)

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج المايكروسوفت.

لا يشترط الخبرة.

المهام الوظيفية المطلوبة في وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تنظيم جداول الإجازات للموظفين بالتعاون مع رئيس القسم.

استلام ونسخ وتوزيع المراسلات والتقارير مع الحفاظ على السرية.

مراجعة الوثائق للتأكد من ملاءمتها.

إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام حفظ الملفات لجميع المراسلات.

المساعدة في مجموعة متنوعة من الواجبات البسيطة.

إعداد المراسلات والتقارير وميزانية الإدارة والوثائق الأخرى.

اتخذا الترتيبات اللازمة لاستلام البريد الصادر والطرود.

الرد على جميع المكالمات الواردة وتوجيهها واستقبال وإرسال الرسائل.

ترتيب وتنسيق اللجان والاجتماعات والمكان.

استقبال الزوار واستقبالهم وتوجيه الجمهور العام إلى الموظفين المناسبين.

تسجيل اجتماعات إدارة القسم والموظفين.

أداء جميع الواجبات الأخرى كما هو مطلوب.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

ويمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من خلال الرابط التالي:" اضغط هنـــــــــــــا.