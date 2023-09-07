سوق ملابس الكانتو بالوكالة كنز للفقراء وسعر القطعة يبدأ من 10 جنيهات

يعد سوق الملابس المستعملة بالوكالة أو الكانتو أحد أشهر أسواق بيع الملابس في مصر، لإقبال العديد من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الكساء عبر هذا السوق، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعايشها الشارع المصري.

ولعل محلات الوكالة تشتهر أيضًا ببيع العديد من البراندات لكل الفئات العمرية، وتبدأ سعر القطعة من ١٠٠ جنيه بحسب تجار المحلات، وحتى ٤٠٠ جنيه لأغلى القطع والتي غالبًا ما تكون للملابس الشتوية ك "الجواكت أو البالطو"، فضلًا عن تخصيص محلات للبس المدارس لمختلف المراحل التعليمية.

ركود البيع والشراء

في هذا السياق، أكد محمد.ج، صاحب أحد المحلات بالوكالة أن عمليات البيع والشراء تشهد ركود في ذاك الوقت، بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، فضلًا عن ارتفاع سعر القطع عن توقعات المواطن.

وأوضح ج، أن المواطن يرغب في النزول للوكالة عندما لا يملك في جيبه سوى أموال قليلة في ظل صعود معظم أسعار القطع لما فوق ال١٠٠ ج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تنازل أحد الطرفين إما المواطن والرضوخ للسعر أو التاجر وتقبل الخسارة بدلًا من بقاء المعروضات لموسم آخر.

الاستيراد وحركة البيع والشراء

من جهة أخرى يرى زياد.أ، بائع بمحل بالوكالة، أن الموسم الدراسي القادم والضغوطات التي يمر بها المواطن أثرت بشكل كبير على عمليات البيع داخل الوكالة، لافتًا أن هناك مواسم أخرى تشهد عمليات بيع أكثر من تلك الأيام.

واستكمل أ، أن توقف حركة الاستيراد في الفترة السابقة أثر بشكل كبير على عمليات البيع والشراء داخل الوكالة، فمعظم المحلات تعتمد على البالة المستوردة التي تأتي من الخارج، والتي أثرت عليها العديد من العوامل مؤخرًا مثل شح الدولار والاعتماد على دفع حساب الشحنات بالكامل قبل الاستيراد وغيرها من العوامل التي أثرت بشكل كبير على تجار الوكالة.