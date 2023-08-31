الإقبال 35%.. أسعار الملابس المدرسية ولعت نار والسبب ارتفاع أسعار القماش (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد وها هي أسواق الملابس المدرسية قد حلت عليها نسمات بيع الملابس المدرسية لكافة المراحل الدراسية وتعد العتبة أحد أهم الأسواق في مصر لبيع الملابس المدرسية لكل مرحلة على حدى وأجرت الوفد جولة في أسواق العتتبة لمعرفة أسعار الملابس المدرسية ومدى الإقبال عليه هذا العام.

أسعار الملابس المدرسية

قال شريف صاحب أحد محال الأزياء المدرسية بمنطقة العتبة بأن الإقبال على شراء الملابس والأزياء المدرسية هذا العام ضعيف جدًا يصل لـ 35 % مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام والذي يصل لـ 20% عن العام الماضي فالمرحلة الإبتدائية يصل سعر الطقم الواحد إلى 300 جنيه والمرحلة الإعدادية والثانوية يصل سعرها إلى 400 جنيه مشيرًا بأن هذه الأسعار هي أسعار جملة وهناك أسعار أقل على حسب خامة الملابس والقماش.



وأضاف شريف بأن الزيادة في ارتفاع أسعار الملابس المدرسية أثرت سلبا على الإقبال على شراء الزي المدرسي من متجره، علشان الزيادة ليست في الأزياء المدرسية فقط ولكن في كل جوانب الحياة فالعديد من الأسر تواجه تحديات مالية ويجب أن يتناسب سعر الزي المدرسي مع ميزانيتهم المحدودة، وفي الجهة الآخرى من الصعب إيجاد مصانع تقدم الأزياء المدرسية بأسعار مناسبة لأن القماش الخام سعره بيرتفع يوم عن يوم فالمصمنع بيرفع الأسعار غصب عنه علشان منبع تصنيع الأزياء المدرسية سعره بيرتفع دا غير الخيوط والأدوات والمستلزمات المستخدمة في تصنيع الأزياء المدرسية سعرها بيرفع طبعًا في أسر دي الوقت بتدور على الملابس المستعملة علشان يعرفوا يواجهوا الحياة.



الإقبال 35%.. أسعار الملابس المدرسية ولعت نار والسبب ارتفاع أسعار القماش

الإقبال 35%.. أسعار الملابس المدرسية ولعت نار والسبب ارتفاع أسعار القماش

الإقبال 35%.. أسعار الملابس المدرسية ولعت نار والسبب ارتفاع أسعار القماش