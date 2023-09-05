"شباب نجع حمادي" تنظم مبادرة يوم الخير لعرض الملابس والشنط المدرسية

نظمت إدارة شباب والرياضة بنجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مبادرة يوم الخير لجميع الملابس والشنط المدرسية والادوات الكتابية والمدرسية، وذلك بعددا من المراكز الشبابية حيث جرى تنفيذ المبادرة بمقر مركز شباب القصر ومشاركة مركز شباب الرحمانية وايضا مركز شباب الصياد،استهدف المشروع مشاركة جميع الفئات .

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب من خلال تفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، محمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية، عايده محمد مدير الإدارة.