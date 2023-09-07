الكابوريا بكام.. أسعار السمك صباح اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

أسعار السمك.. شهدت أسعار الاسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة والاسواق المحلية ثباتاً واستقرارًا، وسجلت سعر سمكة المرجان 2 من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وتختلف الاسعار من منطقة لاخرى على حسب الموقع الجعرافي، وجاءت الاسعار على النحوالاتي:

سعر سمك البلطي اليوم الخميس

سمك المكرونة

سعر السمك البلطي "1" من 70 : 74 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 63 : 69 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 110 جنيهات للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 70 : 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 250 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة سويسي من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 200 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 230 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 45 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 65 : 135 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 200 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 200 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 190 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».