السكة الحديد: توفير عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر جميع الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري الحجز على قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذًا.

كما تؤكد الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يومًا، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

جاء ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.