تحرير 71 محضرا تموينيا مخالفا للمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من تحرير 71 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار .

والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي ، لأى محاولات لإحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب ، واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين ، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 71 مخالفة منها، 30 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 41 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – ذبح خارج السلخانة ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.