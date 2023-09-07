جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تقام مباريات دولية مشتعلة خلال فترة التوقف الدولي التي تعيشها جميع البلدان حول العالم.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم الهامة مواجهة منتخبي فرنسا و إيرلندا في تصفيات أمم أوروبا، بجانب لقاء هولندا واليونان، كما تقام مباراة الجزائر و تنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

كما يلتقي منتخب مصر الأولمبي اليوم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب روسيا وديًا.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان X فنلندا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ليتوانيا X الجبل الأسود – الساعة 7 مساء

صربيا X المجر – الساعة 9:45 مساء

الدانمارك X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء

سلوفينيا X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء

التشيك X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء

هولندا X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD

فرنسا X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

بولندا X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

باراجواي X بيرو – الساعة 1:30 صباحا

كولومبيا X فنزويلا – الساعة 2 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غانا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 6 HD

أنجولا X مدغشقر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

الجزائر X تنزانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 6 HD

تونس X بوتسوانا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

النيجر X أوغندا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 8 HD

مواعيد مباريات دولية ودية

بنجلادش X أفغانستان – الساعة 1 ظهرا

قطر X كينيا - الساعة 6:15 مساء

بلغاريا X إيران - الساعة 7 مساء

النرويج X الأردن - الساعة 8 مساء

النمسا X مولدوفا - الساعة 9:30 مساء

ويلز X كوريا الجنوبية - الساعة 9:45 مساء

مباراة ودية

منتخب مصر الأولمبي وروسيا

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم مع منتخب روسيا وديًا اليوم الخميس 7 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.