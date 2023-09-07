2.2 مليون مولود سنويًا خلال 3 أعوام الماضية

أكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات المواليد في مصر خلال الـ3 سنوات الماضية 2.2 مليون مولود سنويا، ما يعنى تعداد دولة صغيرة يصل إلى 1,6 مليون سنويًا.

وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن المسح السكانى الصحى الأخير يؤكد أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2،85 أي كل 10 أمهات يولدون من 28 إلى 29 طفلًا، أي أن كل أسرة يكون لديها 3 أبناء وهذا يعنى استمرار الزيادة في عدد السكان.



وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء، أنه عام 2022 هذا المعدل انخفض 2,7 مولود، موضحًا أنه حال استمرار زيادة المواليد بهذا المعدل سنصل في عام 2032 إلى 122,5 مليون نسمة وبالتالي لابد من أن يكون معدل النمو الاقتصادي أكثر من 3 أضعاف النمو السكان.



