نجل فؤاد المهندس يكشف كواليس لأول مرة عن حياة والده في ذكرى ميلاده

أكد محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أنه يجب توجيه الأبناء إلى الاستماع لبرنامج " كلمتين وبس" لأنه برنامج يعطي موعظة وحكمة كل يوم، قائلا" برنامج كلمتين وبس باب عملوا وكأنوا معانا وحاسس باللي بيحصل فينا".

واشار محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور: “فؤاد المهندس كوميديان من طراز فريد، قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والمسرح أيضا، ولقب بعديد من الألقاب ولكن يظل لقب الأستاذ هو الأقرب إلى قلبه، ويحل اليوم ذكرى ميلاده”

والد فؤاد المهندس كان عالما لغويا

وأوضح نجل الفنان فؤاد المهندس أن والده عالم لغوي يدعى زكي محمد المهندس، ولذلك أتقن فؤاد المهندس اللغة العربية من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية. لتشجيه له دائماً ولدعمه الكبير لموهبته الفنية.

وتابع: قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، أبرزها "أرض النفاق، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم،اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، سفاح النساء".