ميلاد فؤاد المهندس يدخل عامه المائة

تحل غداً الذكرى الـ 19 لميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس، أو الأستاذ الذى يعتبر امتدادًا لمدرسة نجيب الريحانى أعماله المسرحية عبرت عن العصر الذهبى للمسرح المصرى منها على سبيل المثال مسرحيات «سيدتى الجميلة» «أنا وهو وهى، أنا فين وأنت فين، حواء الساعة 12، السكرتير الفنى، هالة حبيبتى، سك على بناتك، إنها حقاً عائلة محترمة» كل هذه المسرحيات مع رفيقة عمره الفنانة الراحلة شويكار.

كل هذه المسرحيات من علامات المسرح المصرى وقدم للسينما عشرات الأفلام الناجحة منها: أرض النفاق، العتبة جزاز، أخطر رجل فى العالم، إنت اللى قتلت بابايا، اعترفات زوج، مطاردة غرامية» وأدواره الإنسانية فى أفلام «الشموع السوداء، نهر الحب، معبودة الجماهير».

ولا ننسى فوازير عمو فؤاد فى شهر رمضان الذى قدمها من عام 1982 حتى فاته عام 2006.

كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية الناجحة، ويبقى برنامج كلمتين وبس من العلامات فى حياة الفنان الراحل كان من أشهر البرامج الإذاعية على شبكة البرنامج العام واستمر فى تقديمه على مدى 33 عام من عام 1973 حتى عام 2006.

وحل عن دنيانا يوم 16 سبتمبر 2006 عن عمر ناهز الـ82 عامًا.