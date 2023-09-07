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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام ورشة العمل الحرفية تحت شعار" حرفتك مهنتك "بالمنيا

ختام الورشة الحرفية
ختام الورشة الحرفية

اختتمت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 ، إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، فعاليات ورشة عمل حرفية عن صناعة الريزون تحت شعار حرفتك مهنتك .

وذلك من خلال تعريف الريزون كأحد أروع فنون الحرف اليدوية ، والتي يتنج عنها أشكالا رائعة في العديد من المجالات وأكثرها انتشارا مجال الإكسسوارات ، والتى شارك فيها ١٥ فتاة ، خلال الفترة من ٣ : ٥ سبتمبر الجاري،  من أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع ، وقامت بالتدريب المدربة ايناس علاء الدين .

 

كذلك تم ختام المعسكر البيئي الدهانات ، بمشاركة 30 شاب وفتاه من أندية الفتاة والمرأة والتطوع بالمركز ،  تم من خلالها دهان الصالة والجداريات ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وإدارة الشباب بالمديرية ، حيث شارك بالمعسكر البيئي  20 فتاه من نادى الفتاه بمركز شباب مدينه مغاغة ، وتم متابعة التنفيذ لليوم الثالث على التوالى ، بحضور سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة ، احمد طلعت مدير المركز ، الدكتورة إيمان عليوة منسقة الفتاه والمرأة بالمديرية، ابراهيم محمد منسق انديه التطوع بالمديرية.

وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل خلال شهر سبتمبر 2023.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية  للرياضة ، مدحت موريس  مدير إدارة الشباب بالمديرية ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

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