ختام ورشة العمل الحرفية تحت شعار" حرفتك مهنتك "بالمنيا

اختتمت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 ، إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، فعاليات ورشة عمل حرفية عن صناعة الريزون تحت شعار حرفتك مهنتك .

وذلك من خلال تعريف الريزون كأحد أروع فنون الحرف اليدوية ، والتي يتنج عنها أشكالا رائعة في العديد من المجالات وأكثرها انتشارا مجال الإكسسوارات ، والتى شارك فيها ١٥ فتاة ، خلال الفترة من ٣ : ٥ سبتمبر الجاري، من أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع ، وقامت بالتدريب المدربة ايناس علاء الدين .

كذلك تم ختام المعسكر البيئي الدهانات ، بمشاركة 30 شاب وفتاه من أندية الفتاة والمرأة والتطوع بالمركز ، تم من خلالها دهان الصالة والجداريات ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وإدارة الشباب بالمديرية ، حيث شارك بالمعسكر البيئي 20 فتاه من نادى الفتاه بمركز شباب مدينه مغاغة ، وتم متابعة التنفيذ لليوم الثالث على التوالى ، بحضور سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة ، احمد طلعت مدير المركز ، الدكتورة إيمان عليوة منسقة الفتاه والمرأة بالمديرية، ابراهيم محمد منسق انديه التطوع بالمديرية.

وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل خلال شهر سبتمبر 2023.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.