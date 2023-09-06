الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المُعسكر التحضيري لللبرنامج الدولي "أكاديمية شباب المتوسط"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات المُعسكر التحضيري للمُرشحين بالمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي «أكاديمية شباب المتوسط» ، المزمع إنعقادها في الفترة من 6 لــ 9 نوفمبر المقبل ، بإستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة، إسبانيا ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

وينفذ المُعسكر التدريبي علي مدار ثلاثة أيام ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني-الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والإتحاد من أجل المتوسط، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz.

ويهدف التدريب إلى تعزيز معرفة المرشحين وتنمية مهاراتهم ، من خلال مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية، التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة في مشروع "أكاديمية شباب المتوسط".

بدأت الجلسة الافتتاحية للتدريب ، بعقد ورشة عمل حول (مهارات التواصل ولغة الجسد، وتحليل الشخصية وكيفية التعامل مع الأشخاص بشكل رسمي ) ، بمشاركة الدكتورة دينا عتيق / خبيرة الأتيكيت والمراسم والبروتكولات الإعلامية .

قدمت خبيرة الاتيكيت والمراسم ، تطبيق علمي على كيفية التعامل في المراسم الدولية، وكيفية الجلوس والوقوف و الحركة، وتعلم تقاليد الأكل الصحيحة، واختتمت ورشتها بالحديث عن اتيكيت الملابس الخاصة بكل مناسبة والمظهر العام خلال فترة انعقاد الفعاليات .

تُعد أكاديمية شباب المتوسط أول برنامج شبابى متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط فى شراكات دولية وحكومية ومدنية.

وتستهدف النسخة الثالثة :"رفع الوعي واشراك الشباب في التعامل مع القضايا وتحديات منطقة المتوسط، حيث أن أبرز الموضوعات الرئيسية للنسخة الثالثة هي تغير المناخ، العدالة المناخية، الدمج الاجتماعي، توظيف الشباب"

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول، وتعزيز التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده فى "منتدى شباب العالم" الذى تنظمه الدولة المصرية تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً أهمية تلاقى الشباب المصرى وتبادل الخبرات مع نظرائهم فى مختلف الدول.

ورحب وزير الشباب بتنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط في إسبانيا، وأكد على أنه إستثمار للنجاح الذي حققته النسختين السابقتين على أرض مصر، بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، وتنفيذاً للتوصيات التي خرجت بها النسخة الثانية من مقر تنفيذها بمكتبة الإسكندرية، لتلبي طموحات الشباب المتوسطي في استضافة النسخ القادمة في بلدانهم.

حضر فعاليات اليوم إيمان عبدالجابر وكيل رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، دكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، يوسف عروج رئيس مجلس امناء مؤسسة شباب المتوسط.