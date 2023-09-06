أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لتي ستخوض منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الجديد 2023-2024.

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قائمة باريس سان جيرمان لـ دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد كل من كايلور نافاس الذي كان قريب من الرحيل، كما شهدت استبعاد ماركو فيراتي لاعب خط الوسط بسبب انتقاله لنادي العربي القطري خلال الانتقالات الحالية.

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما - كيلور نافاس - أرناو تيناس - ألكسندر ليتيليير.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس هيرنانديز - بيرسنيل كيمبمبي – ماركينيوس - دانيلو بيريرا - نوردي موكيلي - ميلان سكرينيار.

في خط الوسط: فيتنيا - فابيان رويز - كارلوس سولير - مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: كيليان مبابي - عثمان ديمبلي - ماركو أسينسيو - راندل كولو مواني - كانج إن لي - جونزالو راموس - وارن زئير إيمري - برادلي باركولا.

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عن وقوع باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة من المسابقة، مع أندية ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.