الاتحاد السعودي يحسم صفقة جديده قبل غلق الميركاتو بساعات

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي الاتفاق مع صفقة جديده لدعم صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل غلقه بساعات قليله مع مساء غدًا الخميس بشكل نهائي.

الاتحاد يحسم صفقة جديده قبل غلق الميركاتو

توصل نادي الاتحاد لاتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي لويس فيليبي مدافع فريق نادي ريال بيتيس الإسباني، على الانتقال وتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقل لويس فيليبي لنادي ريال بيتيس مع مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، ويتبقى له 4 مواسم رفقة الفريق الإسباني، وأصبح اللاعب الآن على اعتاب الانتقال النهائي لنادي الاتحاد، والذي سيكون خامس محطات اللاعب الاحترافية.

وصلت القيمة التسويقية للاعب لويس فيليبي صاحب الـ 26 عام إلى 15 مليون يورو، ويرغب العميد في حسم الصفقة سريعًا قبل غلق باب الانتقالات، ولتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بالرباط الصليبي.

بدأ لويس فيليبي مسيرته مع فريق إيتوانو البرازيلي في موسم 2015/16 ومنه انتقل لنادي لاتسيو في الدوري الإيطالي ثم خاض تجربه مع نادي ساليرنتانا على سبي الإعارة لمدة موسم قبل العودة لنادي لاتسيو واللعب ضمن صفوفالفريق لمدة خمسة مواسم وبعدها ينتقل لنادي ريال بيتيس لمدة موسم في صفقة انتقال حر.