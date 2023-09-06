وزير خارجية اليابان يبدي انبهاره بعبقرية بناء الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق له بحضور سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى مصر.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة وأهم الآثار الموحودة بها.

زيارة الهرم الأكبر من الخارج

وقد تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والممر الأول داخله حيث استمع وزير خارجية اليابان إلى نبذة تاريخية عن الهرم الأكبر وكيفية بناءه والأحجار التي استخدمت في بناءه.

وقد أعرب وزير الخارجية عن انبهاره بضخامة الهرم، وعبقرية بناءه وسعادته بزيارة الهرم أحد عجائب الدنيا السبع والوحيدة الباقية حتى الآن.

وحرص الوزير الياباني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية من أمام الهرم الأكبر، تخليدا لهذه الزيارة.



