منتخب السيدات يفوز على المغرب بثلاثية ودياً

نجح منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما في تحقيق الفوز على منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة الودية التي جمعتهما على استاد الإسكندرية.

أحرز أهداف منتخب مصر للسيدات سارة خالد ومايا إيهاب وحالا مصطفى. ويستعد منتخب مصر للسيدات لخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب المغرب أيضًا يوم السبت المقبل، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يواصل الإستعداد لمواجهة إثيوبيا

على جانب آخر واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

