فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد في منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وتونس

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول ومحمد غرابة مدير المنتخب، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامه فيصل.

وأكد فيتوريا مدرب منتخب مصر خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر سبتمبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا "بوبو"، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.

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