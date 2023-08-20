أحمد عز يشيد بالسعودية "فخر لكل العرب"| تركي آل الشيخ يعلق (فيديو)

لفت الفنان أحمد عز الأنظار إليه بعدما قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو له، يوضح من خلاله سعادته بوجوده داخل جدران نادي النصر السعودي، تزامنًا مع فوز الفريق ببطولة العرب للأندية بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي.

أحمد عز

أحمد عز يشيد بتطور كرة القدم بالمملكة العربية السعودية:

أشاد أحمد عز في الفيديو بتطور الكرة في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنها تشهد نهضة كروية غير مسبوقة، قائلًا: "أنا سعيد بزيارتي لنادي النصر السعودي، وسعيد أكتر بالنهضة الكروية اللي بتحصل في المملكة العربية السعودية، شيء عظيم وفخر لينا كلنا كعرب، ويارب دايمًا في نجاح".

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ "النجم الكبير والصديق العزيز أحمد عز في حفل نادي النصر اليوم"

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لأحمد عز، وعلق عليها: "النجم الكبير والصديق العزيز أحمد عز في حفل نادي النصر اليوم، وهناك مفاجآت قريبًا معه إن شاء الله.

أحمد عز

أعمال أحمد عز:

من جهة أخرى، يستعد الفنان أحمد عز لبدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من الفيلم سيكون بنفس أبطاله من دون وجود أي جديد حتى الآن.