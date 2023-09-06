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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعاون يعلن التعاقد مع جواو بيدرو لاعب الوحدة

جواو بيدرو لاعب التعاون
جواو بيدرو لاعب التعاون السعودي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي برئاسة سعود بن أحمد الرشودي، التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو بيدرو نجم فريق الوحدة الإماراتي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وتكون الصفقة الأخيره قبل غلق الميركاتو الصيفي غدًا الخميس في المملكة.

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التعاون يعلن التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو 

تعاقد نادي التعاون مع جواو بيدرو لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو 2025، لدعم مركز قلب الهجوم في الفريق، ليخوض صاحب الـ 30 عام محطته الرابعة خلال فترته الاحترافيه، والثانية في المملكة العربية السعودية بعدما لعب لنادي الفتح من قبل.

لعب جواو بيدور في الدوري الإماراتي قبل الانتقال لنادي التعاون 115 مباراة، ساهم خلالهم في 81 هدف بعدما سجل 70 هدف ونجح في صناعة 11 هدف.

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