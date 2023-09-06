بيراميدز يفوز بثلاثية على إسبرطة سبور التركي في رابع الوديات

حقق فريق نادي بيراميدز الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على نظيره فريق إسبرطة سبور التركي، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد ماكو، خلال معسكر الفريق المقام في تركيا.

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بيراميدز يفوز على إسبرطة وديًا

يقود جيمي باتشيكو نادي بيراميدز ضد إسبرطة سبور التركي في رابع وديات النادي والأخير بمعسكر تركيا، قبل العودة لمصر والاستعداد الداخلي لبداية الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

بدأ بيراميدز مباراة إسبرطة التركي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ.

في خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

في خط الوسط الهجومي: يوسف أسامة نبيه - عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

لعب نادي بيراميدز من قبل ثلاث مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا ونجح في تحقيق الفوز فيها بنتيجة 8-0 على ليماسول القبرصي وعلى فريق فارساك أنطاليا التركي بنتيجة 7-0، وفي المواجهة الثالثة بهدف دون مقابل على فريق ألتينوردو التركي.