مصطفي محمد يزرع الندم داخل نادي جالتا سراي التركي

كشفت تقارير صحفية عن إنتياب الندم داخل مسؤولي نادي جالتا سراي التركي بعد المستوي الرائع الذي ظهر به المحترف المصري مصطفي محمد مع فريق نانت الفرنسي خلال الموسم الجديد.

وكان مصطفي محمد لاعبًا في صفوف الفريق التركي قبل ان يخرج في الموسم الماضي علي سبيل الإعارة لصفوف نانت الذي فعل بند شراؤه نهائيًا.

وتألق مصطفي محمد مع نانت بشكل ملفت بعد مرور أول 4 جولات بالدوري الفرنسي وتمكن من تسجيل 4 أهداف أحتل بهم وصافة هدافي المسابقة خلف النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ووفقا لـ صحيفة "aksam" التركية فإن إدارة جالاتا سراي تشعر بالندم على قرار التفريط في خدمات مصطفى محمد بعد مستواه الرائع مع نانت.

أوضحت الصحيفة التركية أن ما زاد من شعور جالاتا سراي بالندم هو المستوى الضعيف الذي ظهر به سيدريك باكامبو مهاجم الفريق التركي المنضم حديثا.

وبات النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، حديث الصباح والمساء في فرنسا، خصوصًا بين الجماهير الكروية هناك، ومن جانب مشجعي فريقه.

حيث أصبح مصطفى محمد أول لاعب في نانت يسجل 4 أهداف بعد مرور 4 أسابيع من الدوري الفرنسي منذ جافيت ندورام موسم 95/96.

وغنت الجماهير له بعد هدفه العالمي أمام مارسيليا، تعادل من خلاله مع المنافس القوي، وساعد فريقه في خطف تعادل ثمين بعد تفوقه على نفسه منذ بداية انطلاق البطولة المحلية هذا الموسم.

وسجل مهاجم منتخب مصر هدفًا جديدًا في شباك مارسيليا ظفر من خلاله بنقطة التعادل لفريقه.