أبو الغيط: جهود لتنظيم اجتماع على المستوى الوزاري لمبادرة السلام العربية 18 سبتمبر

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، لقد سبق الاجتماع الوزاري العربي للدورة ١٦٠ برئاسة المغرب، اجتماعات اللجان حول تركيا وايران والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية .

وأوضح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمانة العامة عقب انتهاء المجلس الوزارى العربى اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ، نرصد تطورا في العلاقات بين ايران والسعودية وايران والدول العربية وكذلك تركيا والدول العربية ولذلك لم تصدر اللجان بيانات بخصوصهما.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأشار أبو الغيط ، الى أن المجلس الوزارى اليوم سبقته عدة اجتماعات منها اللجنة المعنية بالقدس ولجنة فلسطين وكذلك كلمة وزير الخارجية الياباني الذى زار الجامعة العربية أمس الذى تحدث عن المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية وأن هناك مواقف ازدواجية متباينة دولية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وبين التعامل مع القضية الفلسطينية .

القضايا العربية

وقال أبو الغيط ، اتفق مع وزير الخارجية اليابانى في هذا الاطار ، متابعاً ومن هنا توافقت اللجان على اهمية متابعة اداء الدول الاجنبية في موقفها من القضايا العربية .

وأوضح أبو الغيط ، أن الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيدا للغاية وتم طرح افكار واطروحات تفاعل معها الوزراء ، منوها بأهمية الشراكات مشيرا في هذا الاطار للشراكة مع اليابان والصين وغيرها من التكتلات وأن التوافق على ان الامانة العامة تضع خطوط ارشادية محددة للتفاعل مع هذه الشراكات ، مجموعة عربية ازاء مجموعة اخرى وألا ستقتصر الأمر على دولة بمفردها ، إلا اذا كانت دائمة العضوية في اطار ميثاق الأمم المتحدة .

ولفت أبو الغيط ، الى انه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في السعودية والتأكيد على الأمن المائي العربي لأن الدول تتعرض لظروف صعبة في مياه الأنهار العربية فى النيل بدولتى المصب مصر والسودان وكذلك دجلة والفرات في سوريا والعراق .

وحول تطوير الجامعة العربية قال ابو الغيط هناك تطوير ولم يعد التركيز على البيانات والخطب في الاجتماعات وهذا في حد ذاته تطوير ، مشيراً الى صدور قرارات عديدة تكلف بها الامين العام بوضع الآليات لتنفيذ القرارات .

وحول القرار بمؤتمر دولي حول القدس قال ابو الغيط ، بالتأكيد هناك جهد سوف يبذل لتركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة للتركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية ، وسيتم الدعوة له الان على المستوى الوزاري ونأمل عقده في ١٨ سبتمبر الجاري للنظر في تحفيز الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على اجراءات تؤدي الاتفاق فيما بينهما ، لافتاً إلى أن الاجتماع الخاص بمبادرة السلام العربية ، دعا إليه الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والسعودية ومصر والسعودية والاردن . وسوف نكشف في الايام القادمة عن الكثير في هذا الشأن .

وحول التساؤل عن مطالبة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، قال أبو الغيط ، أن هناك تأكيد على اهمية انعقاد مؤتمر دولي للبحث في مسألة حل الدولتين ونأمل زخما خلال اجتماعات الامم المتحدة .

وحول استفادة العالم العربي من النظام الدولي متعدد الاقطاب قال ابو الغيط يبدو ذلك لكن هناك العديد من دول العالم الغربي لديها التأثير على العديد من المسارات وبينما نحن ننتظر هذا العالم سنرى مآلاته ، فربما يخدم تعدد القطبية العالم العربي وسوف يبزغ والوقت كفيل بهذا الامر.

وحول سوريا : قال ابو الغيط ، أن المجلس الوزاري أيد اعلانى عمان والقاهرة مؤكداً أهمية اجتماع لجنة الاتصال المعنية بسوريا والتى اجتمعت فى القاهرة مؤخراً.