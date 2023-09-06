الأنبا مكاريوس يترأس "اجتماع الأقباط" في المنيا

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا وتوابعها، غدًا الخميس، فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتسهل خورس الشمامسة اللقاء ثم يلقي أسقف الأقباط العظة الروحية حول دراسة إصحاح بالإنجيل، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية وكلمة العظة، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يأتي اجتماع الأقباط بالمنيا لهذا الأسبوع بالتزامن مع استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بالكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

تُعيد المراجع التاريخية الاحتفال بـ"النيروز" إلى عادات وتقاليد مصر القديمة باعتباره أحد المظاهر الشهيرة لبدء العام المصري، ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة "الفرعونية".