استعدادات الكنيسة للاحتفال بعيد النيروز.. تفاصيل "النهضة الروحية"

تستعد كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس في منطقة مصر الجديدة، غدًا الأربعاء، لبدء فعاليات برنامج النهضة الروحية يعرف كنسيًا بـ"النيروز" ، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



يترأس أولى الفعاليات الأب يوحنا وديع،كاهن مارجرجس منشية التحرير، ويتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز اقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر تستهل نشاطها باقامة رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية.



تمارس الكنيسة المصرية في هذه الفترة برنامج روحي "نهضة عيد النيروز"، أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية" والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



ترتبط هذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.