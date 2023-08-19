بطاركة الأقباط يرفعون راية الكنيسة المصرية في المحافل الدولية

تفاصيل زيارة البابا تواضروس في أوروبا

تسطع منارة الكنيسة المصرية على العالم العالم وتنير أرجاء الأرض بحضارتها وعلمها وآبائها الذين ساهمو في تفردها ووضعها في مكانة مميزة تضفى إليها مذاقًا خاصًا يضعها في مقدمة العالم المسيحي الذي لا يستطيع إنكار دور قديسيها وبطاركة الكرسي المرقسي في إعمار نفوسهم الروحية وترسيخ معاني الرهنبة والحفاظ على مبادئ المسيح والعقيدة الأرثوذكسية.

البابا تواضروس



دور البابا تواضروس في التعليم المسيحي والتنمية



تلتفت أنظار العالم المسيحي غدًا الإثنين الحادي والعشرين من أغسطس الجاري، نحو الاحتفالية المرتقبة التي ستقام في جامعة "بازماني بيتر الكاثوليكية" وتشهد خلالها منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتوراة الفخرية تقديرًا لدورة البارز والمساهمة الملموسة في تطوير التعليم المسيحي والتنمية المجتمعية.



يواصل قداسة البابا في إعمار الكنيسة القبطية وتمثيل مصر في أبهى الصور الحضارية خلال المنابر العالمية، فمنذ مايو الماضي ويلاحظ المسيحيون قدرة وقوة بطريرك الأقباط في التواصل الإنساني الذي بدى واضح المعالم خلال زيارته إلى أرض الفاتيكان واقامة القداس القبطي لأول مرة في الكاتدرائية الكاثوليكية وسط ترحيب ومحبة عارمة.



يأتي هذا الإهتمام أيضًا باعتبار هذه الشهادة صادره عن واحدة من أقدم الجامعات الكاثوليكية في العالم ويعود تأسيسها إلى عام 1635م، على يد رئيس الأساقفة بيتر بازماني في مملكة المجر و تقع هذه الجامعة في 3 مدن حيث يوجد مكتب العمدة و هناك أيضا كلية اللاهوت وكلية الحقوق و هناك كلية تكنولوجيا المعلومات بالأضافة إلى معهد الدراسات العليا الخاص بالقانون وكلية العلوم الإنسانية بالقرب من العاصمة المجرية، ولاتزال باقية تحمي تعليم اللاهوت والعلوم الإنسانية وتحمل اعتراف دولي واسع، بالإضافة إلى أنها المنبر الذي منح الدكتوراة الفخرية لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ 19 أغسطس من عام 2011م.



تفاصيل زيارة البابا تواضروس لجمهورية المجر



تأتي هذه الفعاليات في مستهل زيارة البابا تواضروس، جمهورية المجر، بدعوة رسمية من الحكومة من أجل المشاركة في احتفالات العيد القومي بالدولة، كما قال القمص موسى ابراهيم يعقوب، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية.

البابا تواضروس



تشهد عدة لقاءات رعوية لقداسة البابا يلتقي خلالها بعدد كبير من المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك، فضلًا عن النشاط الرعوي المكثف المنتظر الذي سيشهد أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة مع بطريرك الأقباط، ومن المتوقع أن يشارك البابا في افتتاح المؤتمر السنوي لشباب أوروبا والذي يستمر ثلاثة أيام والمقرر أن يكون في ألمانيا 25 أغسطس الجاري، و أيضًا يبارك الأقباط باامشاركة في الاحتفال بعيد الثاني عشر تدشين الكنيسة القبطية هناك.



شهادات وجوائز البابا تواضروس

هذه المرة الثانية التي يحصل فيها قداسة البابا تواضروس على الدكتوراه الفخرية، حوكانت الأولى في 31 مارس عام 2015، صادرة من جامعة بني سويف لدوره في "تعزيز السلم الإجتماعي في مصر".

البابا تواضروس



حصد البابا عدد من الشهادات والجوائز، فقد حصل في 23 مايو 2017، على جائزة "تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية" من المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية التي تقبع بروسيا.

كما حصل على "شخصية العام" في 24 يونيو 2021، من اتحاد الصادلة العرب بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة كأب وبطريرك للكنيسة المصرية.

البابا تواضروس



وأيضًا منحت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في 7 نوفمبر 2022، قداسة البابا "وسام المجد والكرامة"، تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.