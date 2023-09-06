رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة: لا يوجد أي تمويل فعلي من البنوك للوحدات العقارية

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن الفقاعة العقارية هي ممارسات احتكارية على السلعة، مشيرًا إلى أن العقار في مصر لا يوجد به فقاعة، فهوء جزء أرض وجزء مباني، حيث أن سعر الأرض لا ينخفض وسعر المباني يرتفع، لذلك فلا يتم عليهم أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تمويل فعلي من البنوك للوحدات العقارية، حيث إن الشركات تقوم بالتمويل من جيبها الخاص، ومصر يزيد تعداد سكنها لذلك نحتاج وحدات سكنية أكثر.



وقال البستاني، خلال كلمته بالجلسة الثانية في مؤتمر “ثنك كوميرشال”، والتي جاءت بعنوان "الوحدات الفندقية سوق جديد لتوسعات الشركات العقارية"، إن مصر ينقصها وحدات عقارية تناسب أعداد السياح المستهدف الوصول اليها، وأن العاصمة الإدارية لا يوجد بها سوى 4 فنادق بالرغم من أن بها كل شيء يتعلق بالوطن العربي من وزارات وسفارات وغيره، ما يستدعي توفير وحدات فندقية للسياح الذين سيأتون للعاصمة الإدارية سواء بغرض المعارض أو الرياضة أو غيره.

وأوضح رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن الوحدة الفندقية من أفضل الاستثمارات الموجودة، ومن الممكن أن تحقق أرباحًا أكبر من الوحدات التجارية، لذلك ينبغي الاستثمار في الوحدات الفندقية.