المطربة بوسي تخطف الأنظار بقوام ممشوق في أحدث حفلاتها

شاركت المطربة بوسي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث حفلاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها وأنوثتها.

بوسي

وبدت بوسي بفستان أصفر مُجسم ذا كتف واحد مصنوع من قماش الشيفون الطويل، مما عكس أناقتها وقوامها الممشوق، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأصفر المطرز بالفصوص الكريستالية اللامعة.

بوسي تتزين بمجموعة من المجوهرات الراقية

وتزينت بوسي بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت إسورة عريضة وحلق يتدلى منه حجر باللون الأصفر؛ ليتناغم مع لون الفستان، وخاتم نفس اللون.

بوسي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي تصفيفة شعر مميزة، فقامت برفع خصلاتها بصيحة البوناتيل (ذيل حصان) أعلى الرأس، ليتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وثبتت غُرتها شكل البومبيه؛ ليعطي لمسة أنيقة للوك.

ووضعت بوسي مكياجًا ناعمًا مستوحيا من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلاتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي.

وحصلت بوسي على عينين ساحرتين باستخدام ظلال العين بدرجات البني الناعمة، بالإضافة للرموش الصناعية الطويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

بوسي