الكورسية يوضح حقيقة حمل بوسي (صور)

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة مستعرضة اهتمامها بعالم الموضة و الأزياء لتتباهى بقوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وبدت بوسي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم الفستان من قماش ناعم بلون الاصفر الفاتح ولكن حدث خطا في ارتدئها الكورسية الذي ظهر من نعومة الفستان حول منطقة الخصر، مما عكر صفو أناقتها المعتاده، يحسم الامر حول حقيقة حملها، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.