البابا تواضروس يترأس الاجتماع العام بكنيسة إبرام زين العابدين

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة ابرام زين العابدين في الإسكندرية، بدءًا من السادسة مساءً.

إقامة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة:

من المقرر أن يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء بإقامة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة، ويتخلل اللقاء إقامة الطقوس الأرثوذكسية، يليها إلقاء العظة الروحية حول استكمال السلسلة الأسبوعية عن إصحاح جديد بالكتاب المقدس يتناول فيها طِبلة جديدة تشتهدها الكنائس بالقداسات.

ألقى قداسة البابا العظة الروحية الإسبوع الماضي، بالكنيسة المرقسية، عن نُسك العبادة في الحياة الرهبانية وأبرز السمات التي تتميز بها الرهبنة والرابة الصحيح من الجانب الداخلي والخارجي.

يتزامن اللقاء بدء فترة نهضة "عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بالكنائس القبطية، والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

تعود هذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحياءها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي اعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنة المصرية.