الأنبا غبريال يشهد ختام المؤتمر الـ 15 لخريجي الإيبارشية

يشهد نيافة الأنبا غبريال أسقف الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، غدًا الأربعاء، اللقاء الختامي لمؤتمر الخريجيين والجامعيين في دورته الـ15 بإيبارشية بني سويف.



تقام الفعاليات ومراسم الختام لهذا العام تحت عنوان " إجذبني ورائك"، ذلك بدير السيدة العذراء مريم ببياض والذي بدأ الإثنين الماضي واستمر 3 أيام متواصلين وتخلل فيها فقرات متنوعة وعروض فنية وروحية ودينية وثقافية.



يتزامن المؤتمر خذا العام مع بدء برنامج روحي "نهضة عيد النيروز"، أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية" بالكنائس القبطية، والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



وتعودهذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.