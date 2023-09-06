الخطوات ومستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023

يعد جواز السفر من أهم الخدمات التي يرغب المواطنون في الحصول عليها، خصوصًا ممن يفضلون السفر للخارج أو من تفرض عليهم الضرورة ذلك.

يعتبر جواز السفر هو الوثيقة الرسمية والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن، إذْ يعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى.

حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية التي تتيح الخدمات المتعلقة بالجوازات والهجرة خطوات سهلة وبسيطة تمكن المواطن من استخراج جواز السفر أو تجديده.

حددت وزارة الداخلية، رسوم استخراج جواز السفر 2023 والأوراق المطلوبة، باعتبار جواز السفر وثيقة رسمية لا يمكن مغادرة البلاد دونه.

رسوم استخراج جواز السفر 2023:

كشفت الداخلية عن رسوم استخراج جواز السفر موضحة أنها بـ505 جنيهات طبقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية وتدفع هذه الرسوم عند استخراج جواز السفر للمرة الأولى وتكون شاملة التكلفة الفعلية والطباعة والإصدار والعلامات التأمينية أما بالنسبة لرسوم استخراج بدل تالف أو فاقد لجواز السفر لن يتجاوز 755 جنيهًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2023:

بطاقة الرقم القومي سارية.

عدد 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عامًا.

أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة.

شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب.

مستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد.

دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة:

التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

استلام إيصال تقديم المستندات، لاستلام جواز السفر في الوقت المحددة.