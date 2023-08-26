الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر.. تعرف عليها

اسخراج جواز السفر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات استخراج جواز السفر والاوراق المطلوبة لعمل جواز السفر.

جواز السفر وثيقة رسمية

ويُعرف جواز السفر بأنه وثيقة رسمية للسفر، تقر من خلال الدولة التي يتبعها مواطن ما، التي تعرف حاملها من حيث جنسيته وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، وتسمح هذه الوثيقة لحاملها بدخول والمرور خلال الدول الأخرى.

وترتبط جوازات السفر بصفة الحماية للشخص الحامل لها من قبل الدولة المنتمي لها ذلك الشخص، والحق بدخول أية دولة بصفته وجنسيته.

كما يستخدم جواز السفر للتأكيد على هوية المستخدمين وعدم التزوير أو التلاعب بالجنسيات، حيث أن جوازات السفر مطلوبة عادة للسفر الدولي، ولكن ليس في كل الأحوال، حيث أنها تخدم فقط لكونها وسائل معروفة دوليًا لتأكيد هوية المسافر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير خطوات استخراج جواز السفر والاوراق المطلوبة في سطور:

خطوات استخراج جواز السفر الكترونيًا

زيارة موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال الرابط https://enationality.moi.gov.eg/

إنشاء حساب جديد ووضع كلمة سر.

تسجيل البيانات المطلوبة لتجديد أو استخراج جواز السفر إلكترونيًا.

كتابة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية.

الحاق الصورة الشخصية للمتقدم، بشرط أن تكون ذات خلفية بيضاء.

إلحاق موقف التجنيد للذكور.

إلحاق صورة المؤهل الدراسي، إذا لم يكن مكتوب في البطاقة الوظيفة.

إلحاق وثيقة الزواج للإناث.

دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

الاوراق المطلوبة

4 صور شخصية بشرط أن تكون ذات خلفية بيضاء

صورة البطاقة الشخصية، والاطلاع على الأصل

صورة المؤهل الدراسي، في حالة أن المهنة غير مدونة في بطاقة الرقم القومي

موقف التجنيد للذكور

وقد بلغ تكلفة استخراج جواز سفر ما يقرب من 500 جنيه، أما إذا كان طالب الخدمة لا يحمل مؤهل دراسي تكون الرسوم المطلوب دفعها تقدر بـ 400 جنيه بضمان اجتماعي.