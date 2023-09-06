العالم علمين.. هل نعيد أمجاد أضواء المدينة وليالى التليفزيون

مطلوب حفلات طوال العام

أسدل الستار منذ أيام قليلة على حفلات العالم علمين، التى حققت نجاحاً ساحقاً، ونجحت فى استقطاب نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، منهم أنغام ونانسى عجرم وويجز ومحمد منير وحكيم، أحمد سعد، هشام عباس.

هذه الحفلات المتتالية استطاعت إعادة الحياة للأغنية المصرية والحفلات الغنائية الكبرى التى افتقدناها كثيراً خاصة إنها كانت فى مدينة ساحرة خلابة جذبت تلك الحفلات الآلاف من الجمهور العاشق للغناء فى موسم الصيف الغنائى، بل استطاعت أن تكون منافس قوى للحفلات الكبرى فى أنحاء العالم العربى.

والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً بعد النجاح الساحق لتلك الحفلات: هل ستقتصر على موسم الصيف فقط، وباقى العام بلا حفلات: لماذا لا يكون هناك مواسم متعددة للحفلات فى العلمين حتى فى فصل الشتاء. ومن الممكن بناء مسرح مغطى الشتاء فى مصر معظمه دافئ.

لماذا لا تقام حفلات فى العلمين فى موسم رأس السنة الميلادية وموسم الربيع لماذا لا يكون هناك حفل فى العلمين فى ليلة شم النسيم وحفلات أخرى فى عيد الفطر وعيد الأضحى.

محمد منير‮

أنغام

حكيم

نانسي عجرم

ونرجو أن تتسع نطاق تلك الحفلات للجميع طوال العام بداية من عمالقة الطرب فى مصر هانى شاكر، وعلى الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير ولابد من التفكير فى مطربة بحجم عفاف راضى، طبعاً والاستعانة بنجوم ونجمات الطرب فى العالم العربى. والأهم من ذلك أن تكون تلك الحفلات فرصة ذهبية لاكتشاف الأصوات الجديدة التى تحتاج لفرقة للظهور من المؤكد أن العلمين من الممكن أن تكون نقطة انطلاق للمواهب الشابة فى مصر وما أكثرها مثلما كان يحدث فى الماضى البعيد والقريب نسبياً لحفلات أضواء وليالى التليفزيون وكان العامل المشترك فى جميع الحفلات وجود أصوات جديدة معظمها شق طريقه فى عالم النجاح وأشهره والنجومية حفلات العلمين إذا أقيمت طوال العام ستكون حائط صد قويًا ضد الغناء الهابط الذى انتشر بقوة فى السنوات الأخيرة، أفضل مقاومة للغناء الهابط هذا النوع من الحفلات الغنائية الراقية.

مصر كانت وستظل هوليوود الشرق وقبلة الفن والغناء فى العالم العربى حفلات العلمين كانت بمثابة عودة لريادة مصر الغنائية فى العالم العربى بل بقيت الحياة للحفلات الغنائية.

طبعاً بجانب دار الأوبرا المصرية الجامعة التى تخرج فيها المواهب الغنائية الحقيقية.

العلمين ستكون بإذن الله رافداً من روافد الحفلات الغنائية الكبرى فى مصر والعالم العربى، لذلك من الواجب أن تكون تلك الحفلات على مدار العام ولا تكون حفلات صيفية فقط.

مع الوضع فى الاعتبار أن إقامة الحفلات طوال العام سيكون فرصة كبرى للسياحة الداخلية والخارجية فى الساحل الشمالى، بحيث لا يقتصر على فصل الصيف فقط مع استغلال موسم رأس السنة والربيع بشكل أكبر.