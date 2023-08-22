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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية كوبا

سامح شكري ووزير خارجية
سامح شكري ووزير خارجية كوبا

­صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية كوبا "برونو رودريجيز. "

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وقال السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر 2023 بالعاصمة الكوبية هافانا.

وفى هذا الإطار، ثمن الوزير سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.

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