ايسترن كومباني" تبدأ في التقسيم وفصل الأصول العقارية غير المستغلة

قررت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، البدء في إجراءات تقسيم الشركة.

وقالت الشركة، في بيان ، إن التقسيم بهدف فصل الأصول العقارية غير المستغلة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال العام المالي الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 90% على أساس سنوي.

وحققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغت 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.