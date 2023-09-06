في عيدهم الـ 71.. فلاحي مصر أحد ركائز التنمية

يعد الفلاح المصري هم عصب الأمن الغذائي في مصر، فبدونه لا تكتمل مسيرة البناء والتنمية التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار عقود كان الفلاح المصري ولايزال هو أساس تقدم ونهضة المجتمع.

عيد الفلاح المصري

وتكريمًا لدور الفلاح على مدار التاريخ، أصبح له يومًا يُحتفى به كل عام وهو يوم التاسع من سبتمبر، وهو الذي يوافق يوم إصدار قانون الاصلاح الزراعي عام 1952م.

و يأتي الاحتفال بعيد الفلاح تكريمًا لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

قوانين الاصلاح الزراعي

وقد بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدر قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.

تدشين المشروعات القومية

وفي هذا الصدد، يقول حسين أبو صدام ، نقيب عام الفلاحين، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح المصري ولاسيما خلال السنوات الاخيرة في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنها وضعت الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم على ذلك منها مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية ومشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري.

زيادة إنتاجية الفدان

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة تسعى لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الافكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.

منظومة الزراعة التعاقدية

وذكر نقيب عام الفلاحين، أن الدولة قامت بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعيه للقضاء علي ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، وكذلك أوقفت الدوله ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات وألغت ديون بعض المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري، لتخفيف الاعباء عن الفلاحين طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.