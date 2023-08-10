مطعم كبده الفلاح بيقدم أشهر كبده بجميع انواعها بمحطة الرمل بالإسكندرية

تقول الاعلاميه هاجر عبد المنعم

ان رقم كبدة الفلاح او رقم مطعم الفلاح بمحطة الرمل تتردد هذه الكلمات كثيرا على محركات بحث جوجل ليس هذا امر غريب ولكن هو امر معتاد بين محبي هذا المطعم الذي يعد من اشهر مطاعم الكبدة وهو يعرف ايضا بأصل الكبدة في مصر .

مطعم كبدة اولاد الفلاح وشهرته (مطعم الفلاح) يعد هذا المطعم اثر من معالم اسكندريه الجميله حيث ياتي الكثير من الزوار من جميع محافظات مصر بل ومن بلاد اخري لتجربة الخلطة السحريه للكبدة عند مطعم الفلاح.



كما يشتهر بأصالة الطعم ولذة وشهوة المذاق يقع مطعم الفلاح في شارع القيصر بمحطه الرمل محافظه الاسكندريه تأسس هذا المطعم سنه ١٩٩٠ وكان بدايته هو عربيه كبدة وكان مالكها وصاحب هذا المطعم هو الحاج وحيد الفلاح المعروف بالجدعنه والاصاله المصريه وقد أكد الحج وحيد في أكثر من لقاء صحفي تناوله مع اعلامين كبار مثل (عمرو اديب واسعاد يونس وريهام سعيد )انه صاحب هذا المطعم و ليس له اي فروع اخري علي مستوي الجمهوريه ولا في اي دوله عربيه.

اشتهر هذا المطعم بتقديم الكبدة الاسكندراني فقط ولا يقدم اي نوع من انواع المأكولات الاخري ولا يتباهى بالشهره .

رقم كبدة الفلاح سيظل محفورا في عقول محبي كبدة الفلاح اصل الكبدة في مصر .

كبدة الفلاح او كبدة اولاد الفلاح علامه من علامات الشهره من زمن التسعينات حتى الان .