موعد حفل بهاء سلطان أمام تامر عاشور فى الكويت

يستعد النجم بهاء سلطان لإحياء حفلا غنائياً في دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمهرجان ليلة عمر، على مسرح أرينا.

تامر عاشور أمام بهاء سلطان فى حفل ضخم

حيث يشارك النجم بهاء سلطان في الحفل النجم تامر عاشور، ومن المقرر أن يقدم بهاء باقة من أروع أغانيه في تلك الحفل، بالإضافة إلى مفاجأة إلى الجمهور، وهى أغنية جديدة يقدمها لأول مرة هناك .

وكان روج الفنان بهاء سلطان لحفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس 10 أغسطس الماضي الذي تألق خلاله وأحيي حفلًا كامل العدد.

حيث شارك الفنان بهاء سلطان صورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين، وكتب قائلًا: “مستنيكم يوم الخميس 10 أغسطس، في مهرجان العلمين الجديدة، نحتفل ونغني مع بعض في الساحل”|.

وشاركته الفنانة كارول سماحة مع الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي، وقدم الثنائي عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

وتم إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

وكانت اعتادت النجمة اللبنانية كارول سماحة على مواكبة الموضة واختيار ما يبرز سحر قوامها ويجعلها تبدو مثل ملكات الجمال.



وتألقت كارول سماحة من جديد بإطلالة ساحرة تشبه ملكات الجمال اثناء حضورها أحد الأعراس لتصبح أناقتها وأنوثتها حديث رواد السوشيال ميديا، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا ينتمي لصيحة الكب، اتسم بشق مثير من الأمام وكشف عن إحدى ساقيها، صمم الفستان من قماش ناعم باللون اللبني الفاتح، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، كانت للبساطة النصيب الأكبر في تسريحة خصلات شعرها البني الناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.