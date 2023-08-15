تأثير العنب على الكوليسترول .. يخفض ضغط الدم المرتفع

الكوليسترول مادة دهنية طبيعية في دمك، ويتم إنتاجه في الكبد وهو موجود أيضًا في بعض الأطعمة التي نتناولها، والكوليسترول مهم للحفاظ على صحة الخلايا في أجسامنا.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب هذا، وإذا لم تتخذ خطوات لخفض ارتفاع الكوليسترول ، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تأثير العنب على الكوليسترول

يعد العنب من أفضل الوجبات التي يمكن لمرضي الكوليسترول تناولها لخفض الدم المرتفع، حسبما نشر موقع "Express”.

يحتوي العنب على مادة "البكتين"، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعد مسؤولة عن خفض معدلات الكوليسترول المرتفع، وهذا ما أكده الخبراء بكلية الطب جامعة هارفارد.

وتعمل البكتين الموجود في العنب الأحمر على منع امتصاص الكوليسترول الضار في مجرى الدم، وهذا هو السبب وراء تأثيره على خفض الكوليسترول بمعدل 6.1%.

كما يحتوي العنب الأحمر على كمية وفيرة من البوليفينول، وهو نوع أيضًا من المركبات الطبيعية التي تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع.

وقال الأطباء إن تناول العنب الأحمر لمدة 4 أسابيع ضمن نظام غذائي صحي يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بمعدلات الكوليسترول الضار في الدم.

وخلص الخبراء إلى أن تناول العنب الأحمر طوال تلك المدة يؤدي إلى تراجع الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1%، والكوليسترول الجيد بمعدل 7.6%، والكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، والأحماض الصفراوية بنسبة 40.9%.