من غير أدوية.. مشروب لذيذ وصحي يخفض ضغط الدم المرتفع ويحمي القلب

أوصى طبيب مختص بضرورة تناول العسل وتضمينه في نظامنا الغذائي اليومي، نظرًا لأنه وسيلة جيدة وفعالة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، الأكثر انتشارًا في العالم.

فوائد مشروب العسل للقلب وضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، وصف الطبيب مشروب العسل بأنه "معجزة"، مشيرًا إلى أنه يخفض مستوى ضغط الدم أيضًا، وكل ما يجب عمله لتحضير المشروب هو خلط العسل بعصير الليمون وإضافة القرفة إليه أو الزنجبيل المبشور.

فوائد مشروب العسل للقلب وضغط الدم

وأضاف الطبيب أن عصير الليمون يعمل كمدر قوي للبول في الجسم، ويسعى في الجسم إلى معادلة إدرار البول وزيادة كميته، ما يؤدي إلى تخفيض مستوى ضغط الدم.

ويشير الطبيب، إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريًا، ولكنه يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم، لذا عند تناوله في المساء يكون له تأثير مهدئ، في حين أنه يُعتبر مُنشطًا عند تناوله صباحًا.