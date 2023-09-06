شروط وخطوات التقديم على عمرة المولد النبوي 2023

عمرة المولد النبوي.. يبحث الكثير من الأشخاص ممن يرغبون في أداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف عن ضوابط وشروط وخطوات التقديم على عمرة المولد النبوي والتي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق يوم 12 من ربيع أول 1445 هجريًا.

شروط أداء مناسك عمرة المولد النبوي 2023

الإلتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

تقديم كافة الضوابط الصحية والشهادات الصحية إلي الشركة.

حجز تذاكر السفر «الذهاب والعودة» للمعتمرين.

يلزم وجود هذة التذاكر بحوزة المعتمرين.

كما أنه لابد أن يتم الانتهاء من كافة هذة الإجراءات من أجل السفر وعمل العمرة.

ألا يتم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات.

يجب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف

خطوات التقديم على عمرة المولد النبوي 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني "نسك" من خلال الرابط التالي https://www.nusuk.sa/ar/destination/makkah

النقر على أيقونة العمرة والزيارة.

اضغط على التقديم على التأشيرة.

الإجابة على جميع الأشئلة التي يتم عرضها على المتقدم.

اختيار جنسيتك من خلال اختيار الدولة.

اختيار الحصول على تأشيرة من خلال 4 اختيارات، تظهر أمامك، وهما: «الباقة، مكاتب التأشيرات المعتمدة، السفارة أو القنصلية، تأشيرة العبور الترانزيت».

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ 4 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ 5 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف المفردة: 90000 جنيه.