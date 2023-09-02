أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. تبدأ من 27 ألف جنيه

مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2023، يبحث المسلمون الراغبون في أداء مناسك العمرة عن أسعار عمرة المولد النبوي إحياءً لتلك المناسبة ذات الطابع الديني.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

وفقًا للحسابات الفلكية فإن المولد النبوي الشريف 2023، يحل علينا يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، والموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حيث يحتفل المسلمون في كل بقاع العالم بالمناسبة الدينية.

ضوابط رحلات العمرة

وكانت اعتمدت وزارة السياحة والآثار المصرية ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445 هـ، حيث إن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 تختلف وفقًا للمدة، فيشمل السعر الاقتصادي 12 يومًا، ويكون متوسط أفرادها من 3 إلى 4 أفراد في الغرفة.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ 4 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ 5 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف المفردة: 90000 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في عمرة المولد النبوي 2023

2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

شهادة صحية حديثة.

جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد للذكور.

موافقة الأب أو الزوج للسيدات دون محرم، وتكون موثقة من الشهر العقاري.