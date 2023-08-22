موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يحتفل المسلمون في بقاع الأرض كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، بالعبادة والتقرب إلى الله وقراءة القرآن، ويتبادل الأصدقاء والعائلات الحلوى والزيارات فيما بينهم، وفي سياق ذلك يبحث عدد من الموظفين في الدولة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.

موعد المولد النبوي الشريف

ويحل موعد المولد النبوي الشريف، وفقًا للحسابات الفلكية، يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ويحصل العاملون في القطاعين العام والخاص، على إجازة ثلاثة أيام متتالية إذا تم ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم الإجازات لنهاية الأسبوع.

أداء العمرة

وفي سياق آخر يحرص يحرص المسلمون على أداء العمرة في ذلك الوقت إحياءً لتلك المناسبة ذات الطابع الديني، والتي سنرصدها خلال التالي:

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.