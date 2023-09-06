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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شريف عبدالفضيل: الأهلي سينتظر حتى يناير لضم مهاجم أجنبي

شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل

أكد شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي، أن هناك إمكانية للانتظار حتى شهر يناير المقبل، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق.

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وتابع عبدالفضيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما أملكه من معلومات، هو أن مارسيل كولر المدير الفني، لديه مواصفات خاصة للتعاقد مع مهاجم أجنبي لم تتحقق حتى الآن".

وأضاف شريف عبدالفضيل: "الاتفاق الحالي هو أنه حال عدم التعاقد مع مهاجم بنفس مطالب كولر في الصيف الجاري، سوف يتم الانتظار حتى انتقالات يناير المقبل".

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